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Захаров Стефан Захарович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.10.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1800 ст.

Отец: Захаров Захар Никитич

Мать: Захарова Ирина Никифоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.10.1800 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Восприемник - Герасим Никитич В записи о рождении мать не указана Источник: Архив: Государственное... Показать все
Смерть
Неизвестно
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