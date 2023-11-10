Захаров Стефан Захарович
Место рождения
Дата рождения28.10.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1800 ст.
Отец: Захаров Захар Никитич
дата крещения - 28.10.1800 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Восприемник - Герасим Никитич В записи о рождении мать не указана Источник: Архив: Государственное... Показать все
Смерть
Неизвестно