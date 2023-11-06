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УСТИНИЯ ПОТАПОВА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Федоренков АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ

Рождение ребёнка
1824

Сын: ЕРЕМЕЙ ТИМОФЕЕВ

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ

Рождение ребёнка
1828

Сын: ИВАН ТИМОФЕЕВ

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ

Рождение ребёнка
1830

Сын: ТИХОН ТИМОФЕЕВ

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ

Рождение ребёнка
1832

Дочь: СУСАННА ТИМОФЕЕВА

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ

Рождение ребёнка
1838

Дочь: ПУЛЬХЕРИЯ ТИМОФЕЕВА

Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ

Смерть
Неизвестно
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