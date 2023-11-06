УСТИНИЯ ПОТАПОВА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Федоренков АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
Рождение ребёнка
1824
Сын: ЕРЕМЕЙ ТИМОФЕЕВ
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
Рождение ребёнка
1828
Сын: ИВАН ТИМОФЕЕВ
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
Рождение ребёнка
1830
Сын: ТИХОН ТИМОФЕЕВ
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: СУСАННА ТИМОФЕЕВА
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: ПУЛЬХЕРИЯ ТИМОФЕЕВА
Отец ребёнка: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
Смерть
Неизвестно