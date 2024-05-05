Матанцева (Мякишева) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мякишев Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матанцева Валентина Капитоновна
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: умер рано
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матанцева Екатерина Капитоновна
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матанцева Анастасия Капитоновна
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матанцева Полина Капитоновна
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Место жительства
Неизвестно
Малая Кривощекова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Матанцева) Нюра Капитоновна
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Рождение ребёнка
20.03.1924
Дочь: Пискунова (Матанцева) Сирафима Капитоновна
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Матанцева Ирина Капитоновна
Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область