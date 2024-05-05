Матанцева (Мякишева) Арина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матанцева (Мякишева) Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мякишев Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матанцева Валентина Капитоновна

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: умер рано

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матанцева Екатерина Капитоновна

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матанцева Анастасия Капитоновна

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матанцева Полина Капитоновна

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Место жительства
Неизвестно
Малая Кривощекова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Матанцева) Нюра Капитоновна

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Рождение ребёнка
20.03.1924

Дочь: Пискунова (Матанцева) Сирафима Капитоновна

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Матанцева Ирина Капитоновна

Отец ребёнка: Матанцев Капитон Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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