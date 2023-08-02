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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Цыбульник Андрей
Россия Харьковская Губ.,Изюмский полк местечко Печенеги
Рождение ребёнка
1731
Сын: Цыбульник Климентий Андреевич
Отец ребёнка: Цыбульник Андрей
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Цыбульник Андрей