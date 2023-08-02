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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Цыбульник Петр Андреевич

Отец ребёнка: Цыбульник Андрей

Россия Харьковская Губ.,Изюмский полк местечко Печенеги
Рождение ребёнка
1731

Сын: Цыбульник Климентий Андреевич

Отец ребёнка: Цыбульник Андрей

Рождение ребёнка
1732

Сын: Цыбульник Илья Андреевич

Отец ребёнка: Цыбульник Андрей