Макаруха Йосиф Антонович
Место рождения
Дата рождения10.02.1912
Дата смерти25.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макаруха Мария Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
11.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макаруха Мария Пантелеймоновна
Смерть
25.11.1971
м.львів,личаківський цвинтар