Макаруха Йосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаруха Йосиф Антонович

Место рождения

Пшемысль

Дата рождения

10.02.1912

Дата смерти

25.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаруха Мария Пантелеймоновна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
11.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаруха Мария Пантелеймоновна

Львов, Львівська область
Смерть
25.11.1971
Львов, Львівська область
м.львів,личаківський цвинтар