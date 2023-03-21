Афанасьева Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2004

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004

Отец: Афанасьев Александр Григорьевич

Мать: Афанасьева Елена

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