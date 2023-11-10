Гуров Федот Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гуров Тимофей Николаевич
Мать: Гурова Мелания
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гуров Федот Федотов
Мать ребёнка: Гурова Наталья Фролова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Гурова Наталья Фролова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гуров Иван Федотов
Мать ребёнка: Гурова Наталья Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Наталья Фролова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно