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Гуров Федот Тимофеев

Место рождения

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гуров Тимофей Николаевич

Мать: Гурова Мелания

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гуров Федот Федотов

Мать ребёнка: Гурова Наталья Фролова

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гуров Александр Федотов

Мать ребёнка: Гурова Наталья Фролова

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гуров Иван Федотов

Мать ребёнка: Гурова Наталья Фролова

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Наталья Фролова

Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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