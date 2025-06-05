Абдрафиков Марсель Фагимович
мужской, родился 06.03.1972, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецАбдрафиков Фагим Исламович01.05.1942 г.р.
МатьАбдрафикова (Ибрагимова) Сания Хафизовна01.10.1946 г.р.
Супруги
Абдрафикова (Гарипова) Альбина Ринатовна30.09.1979 г.р.
Дети
Абдрафиков Булат Марселевич27.01.2006 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972
Бракосочетание
11.12.2004
Бракосочетание
11.12.2004
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.01.2006
Сын: Абдрафиков Булат Марселевич
Мать ребёнка: Абдрафикова (Гарипова) Альбина Ринатовна