Абдрафиков Марсель Фагимович 06.03.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдрафиков Марсель Фагимович

Автор
МА
Абдрафиков М.

мужской, родился 06.03.1972, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Абдрафиков Фагим Исламович01.05.1942 г.р.
Мать
Абдрафикова (Ибрагимова) Сания Хафизовна01.10.1946 г.р.
Супруги
Абдрафикова (Гарипова) Альбина Ринатовна30.09.1979 г.р.
Дети
Абдрафиков Булат Марселевич27.01.2006 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972

Отец: Абдрафиков Фагим Исламович

Мать: Абдрафикова (Ибрагимова) Сания Хафизовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
11.12.2004

Жена: Абдрафикова (Гарипова) Альбина Ринатовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
11.12.2004

Жена: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
27.01.2006

Сын: Абдрафиков Булат Марселевич

Мать ребёнка: Абдрафикова (Гарипова) Альбина Ринатовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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