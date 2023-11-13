Самойлин Фрол Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 12.02.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Самойла Семёнович
Мать: Фёкла Фёдоровна
Бракосочетание
03.11.1850
Жена: Самойлина Ирина Ивановна
также в поручителях Иван с наразборчимым отчество: Константинович? Клементьевич?
Восприемник
13.08.1860
Евдокия Зиновьевна
Восприемник
28.08.1862
Василиса Зиновьевна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 12.02.1875