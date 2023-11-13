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Самойлин Фрол Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 12.02.1875

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Самойла Семёнович

Мать: Фёкла Фёдоровна

Бракосочетание
03.11.1850

Жена: Самойлина Ирина Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
также в поручителях Иван с наразборчимым отчество: Константинович? Клементьевич?
Восприемник
13.08.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Евдокия Зиновьевна
Восприемник
28.08.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василиса Зиновьевна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 12.02.1875
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