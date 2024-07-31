Пантелеева (Осипова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Осипова) Матрона

Место рождения

Уборы

Дата рождения

29.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1872

Отец: Осипов Лаврентий

Мать: Осипова Екатерина

Бракосочетание
16.08.1891

Муж: Пантелеев Сергей

Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Пантелеев Алексей

Отец ребёнка: Пантелеев Сергей

Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: (Пантелеева) Мария

Отец ребёнка: Пантелеев Сергей

Смерть
Неизвестно

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