Пантелеева (Осипова) Матрона
Место рожденияУборы
Дата рождения29.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1872
Отец: Осипов Лаврентий
Мать: Осипова Екатерина
Бракосочетание
16.08.1891
Муж: Пантелеев Сергей
Рождение ребёнка
10.02.1895
Сын: Пантелеев Алексей
Отец ребёнка: Пантелеев Сергей
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: (Пантелеева) Мария
Отец ребёнка: Пантелеев Сергей
Смерть
Неизвестно