Михеев Феофилакт Малол. Д.Кривоозерной Наумов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Наум Отст. Капрал Д. Кривоозерной
Бракосочетание
31.01.1776
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
племянница вахмистра Федота Немкина
Рождение ребёнка
25.09.1784
Мать ребёнка: Михеева 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева 2 Жена
Смерть
Неизвестно