Михеев Феофилакт Малол. Д.Кривоозерной Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Феофилакт Малол. Д.Кривоозерной Наумов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Наум Отст. Капрал Д. Кривоозерной

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1776

Жена: Михеева Параскева Андреева

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
племянница вахмистра Федота Немкина
Рождение ребёнка
25.09.1784

Сын: Михеев Иван Феофилактов

Мать ребёнка: Михеева 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева 2 Жена

Смерть
Неизвестно
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