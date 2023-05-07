Вейсман Александр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
15.03.1912 ст.
Сын: Вейсман Георгий Александрович
Мать ребёнка: Вейсман Наталья Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Елгава, Jelgava
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейсман Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно