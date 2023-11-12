Катерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Федора Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Егорович
Смерть
Неизвестно