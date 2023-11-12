Катерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Бочешники, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Федора Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Бочешники, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Егорович

Бочешники, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Бочешники, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Петр Егорович

Бочешники, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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