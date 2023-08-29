Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1974
Дочь: Павелко Альфия Абдуллаевна
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулла Исмайлович
Рождение ребёнка
20.09.?
Дочь: Дмитриева Альбина Абдуллаевна
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулла Исмайлович
Бракосочетание
Неизвестно