Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1974

Дочь: Павелко Альфия Абдуллаевна

Отец ребёнка: Гусейнов Абдулла Исмайлович

Рождение ребёнка
20.09.?

Дочь: Дмитриева Альбина Абдуллаевна

Отец ребёнка: Гусейнов Абдулла Исмайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусейнов Абдулла Исмайлович

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