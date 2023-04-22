Шнытарева (Гриненкова) Анастасия викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнытарева (Гриненкова) Анастасия викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гриненков виктор данилович

Мать: Гриненкова валентина семеновна

Рождение ребёнка
29.12.2010

Дочь: Шнытарева Алеся александровна

Отец ребёнка: Шнытарев александр александрович

Рождение ребёнка
22.02.2017

Дочь: Шнытарева ульяна александровна

Отец ребёнка: Шнытарев александр александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнытарев александр александрович

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