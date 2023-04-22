Шнытарева (Гриненкова) Анастасия викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.2010
Дочь: Шнытарева Алеся александровна
Отец ребёнка: Шнытарев александр александрович
Рождение ребёнка
22.02.2017
Дочь: Шнытарева ульяна александровна
Отец ребёнка: Шнытарев александр александрович
Бракосочетание
Неизвестно