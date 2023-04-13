Платонова Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1853

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Платонов Илья Николаевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Буцикина Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Платонов Илья Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Илья Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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