Платонова Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1853
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Платонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Буцикина Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Платонов Илья Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно