Ушакова (Димова) Акилина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Димова) Акилина Никифоровна

Ушакова (Димова) Акилина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1745

Пол

Женский

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Димов Никифор Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Стефан Феоктистович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1745

Мы используем куки для улучшения работы сайта.