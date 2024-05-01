Ушакова (Димова) Акилина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1745
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Димов Никифор Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1745