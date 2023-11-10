Щаев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти19.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Отец: Щаев Иван Иванович
Мать: Щаева Елена Прокопьевна
Крещение
09.10.1910
Восприемники: Пётр Иванович Щаев, Пелагея Прокопьевна Горская (Сергунина)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1911
Причина смерти: понос
Похороны
21.08.1911
Кладбище: Васильевское