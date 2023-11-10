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Щаев Сергей Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

19.08.1911

Пол

Мужской

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: Щаев Иван Иванович

Мать: Щаева Елена Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.10.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Пётр Иванович Щаев, Пелагея Прокопьевна Горская (Сергунина)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: понос
Похороны
21.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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