Kapssof Ivan S
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1945
Рождение ребёнка
Около 1949
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1950
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Около 1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно