Kapssof Ivan S — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKapssof Ivan S

Kapssof Ivan S

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феня Francis Ивановна Ivanovna

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феня Francis Ивановна Ivanovna

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феня Francis Ивановна Ivanovna

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феня Francis Ивановна Ivanovna

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феня Francis Ивановна Ivanovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феня Francis Ивановна Ivanovna

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close