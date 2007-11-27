Repasky Ray
Место рожденияOhio, USA
Дата рождения17.03.1925
Дата смерти27.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1925
Отец: Repasky Matthew John
Мать: Repaske Irene
Ohio, USA
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 1-250), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
6711 Brookside Ave, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Repaske Anne Christine
Смерть
27.11.2007