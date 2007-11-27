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Repasky Ray

Место рождения

Ohio, USA

Дата рождения

17.03.1925

Дата смерти

27.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1925

Отец: Repasky Matthew John

Мать: Repaske Irene

Ohio, USA
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 1-250), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
6711 Brookside Ave, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Repaske Anne Christine

Смерть
27.11.2007
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