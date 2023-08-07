(Ванина) Василиса Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ванина) Василиса Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ванин Кирилл Петрович

Мать: Ванина Ирина Иудовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий

Отец ребёнка: Андриян Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриян Никитич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно