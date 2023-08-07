(Ванина) Василиса Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ванин Кирилл Петрович
Мать: Ванина Ирина Иудовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий
Отец ребёнка: Андриян Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриян Никитич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно