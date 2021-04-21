Иванова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.04.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: Фантикова Феврония
Рождение ребёнка
29.12.1971
Дочь: Голикова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович
Смерть
21.04.2021