Иванова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Фантикова Феврония

Рождение ребёнка
29.12.1971

Дочь: Голикова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Филипович

Смерть
21.04.2021
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