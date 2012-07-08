Деменченко Анисия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменченко Анисия Борисовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2012

Отец: Деменченко Борис Игоревич

Мать: Деменченко Марина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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