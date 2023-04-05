Спиридонова (Игнатьева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Игнатьева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Игнатьев Иван Иванович

Мать: Матрена

Смерть
1974
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