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Кривицкая Станислава Станиславовна
Кривицкая Станислава Станиславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мазур Станислав Францевич
1928 г.р.
Мать
Мазур Хендрика Чеславовна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Мазур Станислав Францевич
Мать:
Мазур Хендрика Чеславовна
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