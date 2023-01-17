Кузаева (Каваляускайте) Виктория Реймундовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузаева (Каваляускайте) Виктория Реймундовна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

10.05.1968

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

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Мать

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кочанова Людмила Викторовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
10.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
02.08.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
2003
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