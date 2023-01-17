Кузаева (Каваляускайте) Виктория Реймундовна
Место рождения
Дата рождения10.05.1968
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2003