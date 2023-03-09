Лебедева Матрона Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Матрона Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Лебедев Евфимий Игнатьевич

Отец ребёнка: Лебедев Игнатий Андреевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лебедева Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Лебедев Игнатий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Игнатий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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