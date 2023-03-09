Лебедева Матрона Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1891
Сын: Лебедев Евфимий Игнатьевич
Отец ребёнка: Лебедев Игнатий Андреевич
Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лебедева Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Лебедев Игнатий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно