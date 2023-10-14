Елешин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елешин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1981

Сын: Елешин Максим

Мать ребёнка: Елешина Галина

Рождение ребёнка
24.07.1984

Сын: Елешин Никита

Мать ребёнка: Елешина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елешина Галина

Смерть
Неизвестно
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