Елешин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1981
Сын: Елешин Максим
Мать ребёнка: Елешина Галина
Рождение ребёнка
24.07.1984
Сын: Елешин Никита
Мать ребёнка: Елешина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елешина Галина
Смерть
Неизвестно