Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Андреевна

Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Лукьяновская деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно