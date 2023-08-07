Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Место жительства
Неизвестно
Лукьяновская деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно