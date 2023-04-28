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Александров Иван Семенович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Александров Семен Алексеевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Александров Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Александров Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Евгения Федоровна

Смерть
Неизвестно
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