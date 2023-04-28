Александров Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Александров Семен Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Александров Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Александров Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно