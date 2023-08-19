Вотяков Нестор Никифоров
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Вотяков Никифор Сергiев
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
30.01.1859
Жена: Лагунова Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Матрона Несторова
Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
27.01.1866
Дочь: Вотякова Анна Несторова
Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
04.02.1868
Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
08.03.1872
Сын: Вотяков Александр Несторов
Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
16.06.1874
Дочь: Агрипина Несторова
Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татiана Несторова
Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова
Смерть
Неизвестно