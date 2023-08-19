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Вотяков Нестор Никифоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Вотяков Никифор Сергiев

Мать: Ирина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1859

Жена: Лагунова Пелагiя Ефимова

Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Матрона Несторова

Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова

Рождение ребёнка
27.01.1866

Дочь: Вотякова Анна Несторова

Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова

Рождение ребёнка
04.02.1868

Сын: Вотяков Никифор Несторов

Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.03.1872

Сын: Вотяков Александр Несторов

Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1874

Дочь: Агрипина Несторова

Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татiана Несторова

Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагунова Пелагiя Ефимова

Смерть
Неизвестно