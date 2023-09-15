Лагунова (Вотякова) Пелагiя Ефимова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Лагунов Ефим Корнилов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.01.1859
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Матрона Несторова
Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров
Рождение ребёнка
27.01.1866
Дочь: Вотякова Анна Несторова
Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров
Рождение ребёнка
04.02.1868
Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров
Рождение ребёнка
08.03.1872
Сын: Вотяков Александр Несторов
Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров
Рождение ребёнка
16.06.1874
Дочь: Агрипина Несторова
Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татiана Несторова
Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров
Смерть
Неизвестно