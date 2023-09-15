Лагунова (Вотякова) Пелагiя Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагунова (Вотякова) Пелагiя Ефимова

Место рождения

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Лагунов Ефим Корнилов

Мать: скрыто настройками приватности

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Вотяков Нестор Никифоров

Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Матрона Несторова

Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров

Рождение ребёнка
27.01.1866

Дочь: Вотякова Анна Несторова

Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров

Рождение ребёнка
04.02.1868

Сын: Вотяков Никифор Несторов

Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.03.1872

Сын: Вотяков Александр Несторов

Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1874

Дочь: Агрипина Несторова

Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татiана Несторова

Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Нестор Никифоров

Смерть
Неизвестно
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