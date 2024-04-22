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Голенков Владимир Александрович

Место рождения

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голенков Александр Афанасьевич

Мать: Голенкова Анастасия Васильевна

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Успенка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Успенка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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