Клименко Ксения Михайловна 23.05.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлименко Ксения Михайловна

Клименко Ксения Михайловна

Место рождения

Хойники, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

23.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1981

Отец: Клименко Михаил Михайлович

Мать: Клименко (Купрейчик) Татьяна Ивановна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.09.2004

Дочь: Клименко Дана Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
27.11.2015

Муж: Казаков Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.11.2017

Сын: Казаков Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Казаков Алексей Сергеевич

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.11.2017

Дочь: Казакова Милена Алексеевна

Отец ребёнка: Казаков Алексей Сергеевич

Хойники, Хойникский район, Гомельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.