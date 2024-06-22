Клименко Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1981
Рождение ребёнка
09.09.2004
Дочь: Клименко Дана Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
27.11.2015
Рождение ребёнка
01.11.2017
Сын: Казаков Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Казаков Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.2017
Дочь: Казакова Милена Алексеевна
Отец ребёнка: Казаков Алексей Сергеевич