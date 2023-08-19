Карлова (Челигова) Дарья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1911
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1913
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Карлов Андрей Владимиров
Рождение ребёнка
29.11.1916
Отец ребёнка: Карлов Андрей Владимиров
Смерть
Неизвестно