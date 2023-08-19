Карлова (Челигова) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Челигова) Дарья Михайлова

Место рождения

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
31.10.1911

Муж: Карлов Андрей Владимиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1913

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Карлов Андрей Владимиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.11.1916

Сын: Карлов Николай Андреев

Отец ребёнка: Карлов Андрей Владимиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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