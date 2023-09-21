Ричардсон (Хенкель) Вирджиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ричардсон (Хенкель) Вирджиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ричардсон Чарльз

Рождение ребёнка
15.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ричардсон Чарльз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ричардсон Чарльз

Смерть
Неизвестно
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