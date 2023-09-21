Ричардсон (Хенкель) Вирджиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ричардсон Чарльз
Рождение ребёнка
15.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ричардсон Чарльз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ричардсон Чарльз
Смерть
Неизвестно