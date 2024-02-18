(Петрякова) Ульяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрякова) Ульяна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряков Максим Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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