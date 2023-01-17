Киселёва (Короткова) Аполлинария Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Осинкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Фёдорович
Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно