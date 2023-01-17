Киселёва (Короткова) Аполлинария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Короткова) Аполлинария Степановна

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Место рождения

Галаново, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Коротков Степан Егорович

Мать: Короткова Татьяна Поликарповна

Галаново, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Осинкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Фёдорович

Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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