Вьюн Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюн Анастасия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1904

Дата смерти

13.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1904

Отец: Вьюн Прокофий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1941

Сын: Веприк Дмитрий Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Веприк Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веприк Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веприк Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веприк Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич

Смерть
13.04.1969
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