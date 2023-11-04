Вьюн Анастасия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1904
Дата смерти13.04.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1904
Отец: Вьюн Прокофий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1941
Сын: Веприк Дмитрий Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веприк Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веприк Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веприк Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Веприк Алексей Яковлевич
Смерть
13.04.1969