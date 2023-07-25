Ильсияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильсияр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Рамиль Рузилевич

Отец ребёнка: Булатов Рузиль Тимершаехович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Залия Рузилевна

Отец ребёнка: Булатов Рузиль Тимершаехович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Рузиль Тимершаехович

Смерть
Неизвестно