Парасковья Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарасковья Дорофеева

Парасковья Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Дорофей Митрофанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ерофей Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Прохоров

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Прохоров

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Прохоров

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Парасковья Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Прохоров

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Прохоров

Смерть
1789
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close