Парасковья Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Дорофей Митрофанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ерофей Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Прохоров
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Прохоров
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Прохоров
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Парасковья Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Прохоров
Смерть
1789