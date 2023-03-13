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(Астафьева) Анна
(Астафьева) Анна
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Место рождения
Ляхово
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Астафьевъ Сидоръ
Мать
Астафьева Авдотья
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Астафьевъ Сидоръ
Мать:
Астафьева Авдотья
Ляхово
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