(Астафьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Астафьева) Анна

Место рождения

Ляхово

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Астафьевъ Сидоръ

Мать: Астафьева Авдотья

Ляхово
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