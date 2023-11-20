Zahn August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zahn August

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1872

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872

Отец: Zahn Gottfried

Мать: Hoppe Anna Eleonore

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