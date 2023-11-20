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Zahn August
Zahn August
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1872
Пол
Мужской
Отец
Zahn Gottfried
1841 г.р.
Мать
Hoppe Anna Eleonore
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872
Отец:
Zahn Gottfried
Мать:
Hoppe Anna Eleonore
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