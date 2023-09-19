Чугай (Мурый) Акилина Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мурый Захарий Иванович
Мать: Мурая Варвара Архиповна
Рождение ребёнка
17.09.1892
Дочь: Бабич София Адриановна
Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Дария Адрианова
Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров
Рождение ребёнка
20.11.1897
Дочь: Наталия Адрианова
Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Татьяна Адрианова
Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров
Рождение ребёнка
30.10.1901
Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Ксения Адриановна
Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: Мария Адриановна
Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чугай Адриан Петров
Смерть
Неизвестно