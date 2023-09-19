Чугай (Мурый) Акилина Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугай (Мурый) Акилина Захарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мурый Захарий Иванович

Мать: Мурая Варвара Архиповна

Рождение ребёнка
17.09.1892

Дочь: Бабич София Адриановна

Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров

Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Дария Адрианова

Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1897

Дочь: Наталия Адрианова

Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров

Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Татьяна Адрианова

Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров

Рождение ребёнка
30.10.1901

Сын: Чугай Зиновий Адрианович

Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров

Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Ксения Адриановна

Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Мария Адриановна

Отец ребёнка: Чугай Адриан Петров

Дроздовица, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугай Адриан Петров

Смерть
Неизвестно
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