Мызников Филипп Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мызников Савва Феодоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1908
Дочь: Елена Филиппова
Мать ребёнка: Мызникова Александра Лукьянова
Рождение ребёнка
03.11.1911
Мать ребёнка: Мызникова Александра Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно