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Мызников Филипп Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мызников Савва Феодоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Елена Филиппова

Мать ребёнка: Мызникова Александра Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1911

Сын: Мызников Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Мызникова Александра Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мызникова Александра Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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