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Басурин Иоанн Ефимович
Басурин Иоанн Ефимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Пол
Мужской
Отец
Басурин Ефим Прохорович
1859 г.р.
Мать
Басурина (Басурина) Ксения Тимофеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Басурин Ефим Прохорович
Мать:
Басурина Ксения Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
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