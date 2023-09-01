Басурин Иоанн Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасурин Иоанн Ефимович

Басурин Иоанн Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Басурин Ефим Прохорович

Мать: Басурина Ксения Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close