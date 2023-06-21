Лыков Егор Степанович
Место рожденияОрловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Лыков Степан Петрович
Мать: не указана
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1765
Сын: Лыков Иван Егорович
Мать ребёнка: Лыкова Анна Панкратьевна
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыкова Анна Панкратьевна
Смерть
Неизвестно