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Лыков Егор Степанович

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Место рождения

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Лыков Степан Петрович

Мать: не указана

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1765

Сын: Лыков Иван Егорович

Мать ребёнка: Лыкова Анна Панкратьевна

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыкова Анна Панкратьевна

Смерть
Неизвестно