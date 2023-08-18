Бровко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -
Мать ребёнка: Бровко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молостова Надежда
Мать ребёнка: Бровко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровко Николай
Мать ребёнка: Бровко Валентина
Смерть
Неизвестно