Бровко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -

Мать ребёнка: Бровко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молостова Надежда

Мать ребёнка: Бровко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровко Николай

Мать ребёнка: Бровко Валентина

Смерть
Неизвестно