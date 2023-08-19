Донцова (Донцова) Любовь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донцов ?
Отец ребёнка: Донцов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донцов Николай
Отец ребёнка: Донцов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донцов Виктор
Отец ребёнка: Донцов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Донцов Анатолий