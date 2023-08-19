Донцова (Донцова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донцова (Донцова) Любовь

Место рождения

Кременная

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов ?

Отец ребёнка: Донцов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Николай

Отец ребёнка: Донцов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Виктор

Отец ребёнка: Донцов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донцов Анатолий