Бурова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Лев?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Евдокия

Отец ребёнка: Буров Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Софья

Отец ребёнка: Буров Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Иван

Отец ребёнка: Буров Яков

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Буров Анисим

Отец ребёнка: Буров Яков

Смерть
Неизвестно

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