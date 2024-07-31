Бурова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Лев?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Евдокия
Отец ребёнка: Буров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Софья
Отец ребёнка: Буров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Иван
Отец ребёнка: Буров Яков
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Буров Анисим
Отец ребёнка: Буров Яков
Смерть
Неизвестно